В Москве ожидается похолодание до 20 градусов мороза с 14 января

Фото: Сергей Булкин/ТАСС

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Система отопления в Москве переводится на повышенный режим работы из-за прогнозируемого понижения температуры в городе с 14 января, сообщил заммэра столицы Петр Бирюков.

"Со среды ожидаем понижение температуры до минус 20 градусов, а в отдельных местах - до минус 22", - приводятся его слова в сообщении в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы.

По словам Бирюкова, созданы аварийные бригады энергетиков, "аварийные службы столицы работают в усиленном режиме, чтобы оперативно реагировать на возможные нештатные ситуации".

Технологические режимы системы централизованного теплоснабжения выбираются в соответствии с температурой наружного воздуха. Задания на изменение выдаются заблаговременно, на основании краткосрочного прогноза погоды, отметил заммэра.

Ранее сообщалось, что сильный снегопад принес в Москву средиземноморский циклон, высота сугробов за 9 января может вырасти на 15-20 см и будет близка к рекордным значениям 1956 года.

Мероприятия на улице в московских парках в пятницу были перенесены из-за непогоды. Также сообщалось, что в столице возможны локальные корректировки работы наземного транспорта из-за снегопада, некоторые маршруты могут быть оперативно изменены. Работы по очистке Москвы от снега организованы в круглосуточном режиме.

