В Москве открылся городской зарядный хаб для электромобилей

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Зарядный хаб для электромобилей открылся около станции метро "Волоколамская" на перехватывающей парковке "Московского паркинга", сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Это первый в стране самый крупный умный зарядный хаб с динамической балансировкой мощности между подключенными автомобилями. Программное обеспечение для него разработали специалисты транспортного комплекса", - написал Собянин в своем канале в мессенджере Max в воскресенье.

По его словам, на площадке установлены 18 зарядных станций мощностью до 240 кВт с поддержкой всех основных типов разъемов, на которых можно заряжать до 500 электромобилей в сутки.

Для водителей оборудована зона отдыха, комплекс работает круглосуточно, добавил мэр.

"В 2026 году продолжим развивать сеть электрозарядных станций - как силами города, так и вместе с коммерческими операторами", - пообещал Собянин.