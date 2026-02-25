Поиск

Население Москвы оценено примерно в 13,3 млн человек

Население Москвы оценено примерно в 13,3 млн человек
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Численность населения Москвы составляет примерно 13,3 млн человек, сообщил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, ссылаясь на отчет руководителя Мосстата Леонида Калимуллина перед депутатами.

"Перепись населения - еще одно важное направление. Последняя, в 2021 году, стала первой цифровой. Тогда в Москве проживало около 13 млн человек, сегодня - уже порядка 13,3 млн", - написал Шапошников в своем телеграм-канале.

По данным Мосстата, уровень зарегистрированной безработицы в Москве снизился до рекордных 0,2 %, при том, что в среднем по стране он составляет до 0,4%, сообщил спикер.

За год в столице зарегистрировано более 60 тысяч новых юридических лиц, прежде всего в сферах торговли, строительства, а также профессиональной и научной деятельности. Объем строительных работ увеличился на 13% по сравнению с 2024 годом, добавил председатель Мосгордумы.

Алексей Шапошников Мосгордума Мосстат Москва
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Население Москвы оценено примерно в 13,3 млн человек

 Население Москвы оценено примерно в 13,3 млн человек

Столичные аэропорты за сутки обслужили более 1 тыс. рейсов в условиях снегопада

 Столичные аэропорты за сутки обслужили более 1 тыс. рейсов в условиях снегопада

Оттепель придет в Москву в четверг

 Оттепель придет в Москву в четверг

Синоптики спрогнозировали сильный снег в Москве во вторник

 Синоптики спрогнозировали сильный снег в Москве во вторник

Число сбитых на подлете к столице беспилотников достигло 25

Аэропорт Шереметьево вернулся к штатной работе

Пожарные потушили открытый огонь в здании на северо-востоке Москвы

 Пожарные потушили открытый огонь в здании на северо-востоке Москвы

Московские аэропорты обслуживают рейсы по согласованию

Количество сбитых на подлете к Москве дронов выросло до 21

В Домодедово и Жуковском ввели ограничения на полеты
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8501 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 68 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 115 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 431 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 83 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 19 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 140 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 278 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 243 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2516 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 337 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });