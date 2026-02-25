Население Москвы оценено примерно в 13,3 млн человек

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Численность населения Москвы составляет примерно 13,3 млн человек, сообщил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, ссылаясь на отчет руководителя Мосстата Леонида Калимуллина перед депутатами.

"Перепись населения - еще одно важное направление. Последняя, в 2021 году, стала первой цифровой. Тогда в Москве проживало около 13 млн человек, сегодня - уже порядка 13,3 млн", - написал Шапошников в своем телеграм-канале.

По данным Мосстата, уровень зарегистрированной безработицы в Москве снизился до рекордных 0,2 %, при том, что в среднем по стране он составляет до 0,4%, сообщил спикер.

За год в столице зарегистрировано более 60 тысяч новых юридических лиц, прежде всего в сферах торговли, строительства, а также профессиональной и научной деятельности. Объем строительных работ увеличился на 13% по сравнению с 2024 годом, добавил председатель Мосгордумы.