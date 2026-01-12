Поиск

Синоптики не ждут сильных снегопадов в Москве на этой неделе

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Зимний характер погоды сохранится в Москве на этой неделе, но, несмотря на то, что выпадение снега прогнозируется в течение всей недели, сильных снегопадов не ожидается, сообщила "Интерфаксу" ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.

"В течение недели погода в Москве сохранит зимний характер. Но он будет отличаться от того, что мы видели в конце прошлой недели (...) Сильных снегопадов мы не ждем в течение недели", - сказала Макарова.

Она уточнила, что во вторник в Москве и области прогнозируется выпадение снега "преимущественно небольшой интенсивности", умеренные осадки ожидаются в Московском регионе в среду, небольшой снег также будет выпадать в четверг. Однако уже днем в четверг и в последующие дни (пятницу и субботу) в Москве и Подмосковье выпадение небольшого снега ожидается только местами.

Кроме того, согласно прогнозам, во вторник, четверг, пятницу и субботу в Москве и Московской области прогнозируется облачная погода с прояснениями.

Говоря о высоте снежного покрова, Макарова сообщила, что, по данным на утро 12 января, на станции ВДНХ высота снега составляет 43 см, на Балчуге - 45 см, на станции МГУ - 49 см, в Тушино - 42 см. Наибольшая высота снега регистрируется на станции Черусти в Подмосковье, там она достигла 52 см, а самая низкая - в Дмитрове - 32 см.

"Это выше нормы, но ниже рекордно высокой (отметки). Рекорд для 12 января составляет 49 сантиметров (станция ВДНХ), он был установлен в 1942 году. Нам пока еще до него далеко", - сказала Макарова.

