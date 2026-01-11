Поиск

Гидрометцентр предупредил, что снег будет идти в Москве до следующих выходных

Фото: Василий Кузьмичёнок/Агентство "Москва"

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Снег будет идти в Москве в течение всей следующей рабочей недели, более интенсивные осадки прогнозируются в понедельник, ночью в четверг и днём в пятницу, температура будет постепенно понижаться.

Согласно данным Гидрометцентра России, в понедельник, 12 января, ночью прогнозируется снегопад, на юго-востоке области сильный, местами гололед, температура в Москве -5...-7, по области -3...-8, на западе Подмосковья до -13. Днём в понедельник ожидается небольшой, местами умеренный снег, температура в Москве -3...-5, по области от -2 до -7, прогнозируется гололедица.

Во вторник, 13 января, будет облачно с прояснениями, ночью и днём небольшой снег. Температура по сравнению с понедельником понизится на 3-4 градуса: ночью в Москве -8...-10, по области -7...-12, в отдельных районах до -17, днем в Москве -7...-9, по области -6...-11.

В среду, 14 января, в течение суток прогнозируется небольшой снег. Температура вновь понизится, более заметным понижение будет ночью. По прогнозам, ночью в среду в Москве -11...-13, по области -10...-15, в отдельных районах до -20, днем в Москве -8...-10, по области от -8 до -13.

В четверг и пятницу прохладная погода в московском регионе сохранится. 15 января ночью будет идти снег, температура -11...-16. Днем небольшой снег, температура -7...-12.

В пятницу, 16 января, ночью ожидается небольшой снег, температура -11...-16. Днём снег усилится, температура воздуха -6...-11.

