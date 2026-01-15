Поиск

В Гидрометцентре прогнозируют морозные выходные в Москве

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Понижение температуры прогнозируется в Москве в эту субботу, по сравнению с пятницей, она упадет на 5-7 градусов, сообщает в четверг Гидрометцентр России.

Самой морозной, по его данным, будет ночь на воскресенье, когда столбики термометров в отдельных районах будут опускаться до минус 24, однако уже днем начнется новое повышение температуры.

"Самой морозной будет воскресная ночь, когда температура понизится до минус 21 - минус 19 градусов в столице и до минус 22 - минус 17 по области. Зато днем температурный маятник качнет в другую сторону, и морозы начнут ослабевать. Начало следующей недели будет более мягким", - говорится в сообщении Гидрометцентра.

Понижение температуры будет связано с перемещением антициклона. На фоне высокого атмосферного давления он создаст условия для поддержания ночного выхолаживания воздуха, поясняют синоптики.

Согласно прогнозу, в пятницу, 16 января, ночью в Москве минус 8 - минус 10, при прояснениях - до минус 17 градусов. По области минус 8 - минус 13, при прояснениях - до минус 20. Днем температура не изменится: в Москве также минус 8 - минус 10, по области минус 8 - минус 13.

В субботу, 17 января, ночью в Москве - минус 15 - минус 17, по области от минус 13 до минус 18, в отдельных районах - до минус 23. Днем в Москве минус 13 - минус 15, по области минус 11 - минус 16.

В воскресенье, 18 января, температура ночью в Москве опустится до минус 19 - минус 21 градуса, местами до минус 24, по области будет - от минус 17 до минус 22, в отдельных районах до минус 26. Днем в воскресенье в столице минус 10 - минус 12, по области - до минус 9 - минус 14 градусов.

В понедельник, 19 января, по предварительным прогнозам, в Московском регионе ночью будет минус 10 - минус 15, а днем - минус 4 - минус 9 градусов. Местами прогнозируется небольшой снег. Во вторник, 20 января, облачно, снег, ночью минус 8 - минус 13, а днем - минус 3 - минус 8.

