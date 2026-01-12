Пассажиры нескольких рейсов, прилетевших во Внуково, не получили багаж

Фото: Олег Елков/ТАСС

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Пассажиры нескольких рейсов российских и зарубежных авиакомпаний, прилетевших в аэропорт Внуково 11 и 12 января, не получили багаж, сообщает пресс-служба аэропорта.

В частности, речь идет о рейсе российской Utair из Дубая, пассажиры которого не получили 135 единиц багажа, двух рейсах турецкой AJet из Стамбула (более 220 единиц), египетской Nesma из Хургады (58 единиц). В пресс-службе поясняют, что чемоданы не были загружены в аэропортах вылета и авиакомпании постараются как можно быстрее доставить их пассажирам домой.

10 января в аэропорту Шереметьево около 3 тыс. прилетевших пассажиров не получили багаж из-за перебоев в работе, связанных с сильным снегопадом. Аэропорт и авиакомпании пообещали доставить их всем пассажирам по домашним адресам.