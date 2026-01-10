Ограничения на прилет воздушных судов в Шереметьево продлены из-за непогоды до 10:00

Рейсы на вылет выполняются

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - В связи с неблагоприятными погодными условиями аэропорт Шереметьево временно не принимает самолеты до 10:00 по Москве, сообщили в субботу в пресс-службе авиагавани.

"Ограничения на прилет воздушных судов продлены до 10:00 по Москве. При этом все рейсы на вылет выполняются в полном объёме для стабилизации ситуации", - говорится в сообщении.

Кроме того, в связи с ограничениями на прием самолетов в Шереметьево следующие рейсы перенаправлены на запасные аэродромы: SU1217 - в Нижний Новгород, SU1869 и SU2129 - в аэропорт Внуково.

Пассажирам рейсов SU1869 и SU2129 багаж будет выдан в аэропорту Внуково.

В пресс-службе "Аэрофлота" также сообщили, что ввиду ограничений авиакомпания вынужденно корректирует расписание полётов в течение сегодняшнего дня, в том числе путём отмены некоторых рейсов. Ряд рейсов, прибывающих в Москву, будут направлены на запасные аэродромы.