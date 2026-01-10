"Аэрофлот" планирует 11 января восстановить штатное выполнение суточного плана полетов в/из "Шереметьево"

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Авиакомпания "Аэрофлот" сообщила, что с 18:00 10 января планирует выполнение рейсов в/из аэропорта Шереметьево по расписанию, без учета отмены рейсов за сегодняшний день.

"К 08:00 11 января авиакомпания планирует полностью восстановить штатное выполнение суточного плана полетов в/из базового аэропорта", - говорится в сообщении в телеграм-канале "Аэрофлота".

В авиакомпании сообщают, что продолжают работу по стабилизации расписания рейсов в связи с последствиями сильнейшего снегопада 9 января в Москве и ограничениями на прилет в аэропорту Шереметьево, действовавшими в течение первой половины дня 10 января.

Ранее Минтранс сообщил, что в аэропортах столичного региона из-за последствий обильного снегопада, по данным на 12:00, было отменено 35 рейсов, 78 рейсов задержаны более чем на 2 часа.