Морозная погода прогнозируется в Москве к концу недели

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Морозная погода с температурой ниже нормы придет в Москву к выходным, температура ночью в пятницу и субботу будет опускаться до минус 18 градусов, в последующие дни холодная погода в столичном регионе, скорее всего, сохранится, сообщила "Интерфаксу" ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.

"Температура (в Москве и Подмосковье) будет понижаться (...) Во вторник температура около нормы, в среду и четверг, когда мы ждем небольшие снегопады, температура уйдет от нормы, но не сильно. А 16 и 17 января температура будет уже на 4-5 градусов ниже нормы", - сказала Макарова.

При этом она отметила, что в течение недели в московском регионе не будет сильного ветра, поэтому погода будет ощущаться как "умеренно морозная".

Согласно прогнозу, во вторник ночью в Москве будет минус 10-12 градусов, по области минус 8-13, при прояснениях температура будет понижаться до минус 17 градусов, днем во вторник минус 8-10 градусов. В среду ночью в Москве около минус 10, по области минус 8-13, местами до минус 18, днем минус 6-8, по области минус 5-10 градусов.

"В четверг ночью у нас потеплеет немножечко. Минус 6-8 градусов, по области минус 5-10, местами до минус 15. И днем в Москве минус 4-6, по области минус 4-9", - уточнила Макарова.

"Более существенное понижение температуры начнется в пятницу. Мы ожидаем ночью понижение температуры до минус 13 - минус 18, а днем будет минус 6-11 градусов. В субботу, 17 января, ночью минус 13-18, а днем минус 9-14. Здесь уже более устойчивое понижение, и можно, ориентировочно, рассчитывать на то, что 18 и 19 января морозная погода у нас тоже сохранится", - сказала сотрудник Гидрометцентра России.

