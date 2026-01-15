Поиск

Что произошло за день: четверг, 15 января

Путин принял у послов верительные грамоты, ФСБ сообщила о раскрытии сотрудника британских спецслужб, миссия Crew-11 вернулась с МКС, в Москве прогнозируют морозные выходные

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Путин принял в Кремле верительные грамоты у послов зарубежных государств. Во время церемонии он заявил о готовности России к восстановлению отношений с Европой и к общей борьбе с угрозами со всеми партнерами, заинтересованными в сотрудничестве. Президент РФ также предложил вернуться к обсуждению инициатив России по новой архитектуре европейской и глобальной безопасности.

- ФСБ сообщила о выявлении сотрудника британских спецслужб, работавшего в РФ под прикрытием секретаря хозотдела посольства в Москве. Дипломат должен покинуть Россию в течение двух недель.

- ЕС с 1 февраля снизит price cap на российскую нефть с $47,6 до $44,1 за баррель, планирует пересматривать ценовой потолок каждые полгода. В России запрещено продавать нефть с соблюдением условия price cap.

- Сербия и Венгрия надеются к концу недели договориться о том, чтобы доли российских акционеров в энергокомпании NIS купила венгерская MOL.

- Корабль Crew Dragon с миссией Crew-11 приводнился в Тихом океане. На Землю вернулись астронавты NASA Зена Кардман и Майк Финк, космонавт "Роскосмоса" Олег Платонов и астронавт Японского космического агентства (JAXA) Кимия Юи. Миссия завершилась досрочно из-за болезни одного из членов экипажа.

- Директор нацпарка "Куршская коса" стал фигурантом дела о незаконной рубке леса. По данным следствия, он вместе с еще несколькими людьми организовал незаконную вырубку в объеме свыше 150 куб. м на площади около 1 га ради создания комплекса для туристов в интересах своего знакомого.

- Польша с 1 апреля запретит россиянам въезд по пятилетним небиометрическим паспортам.

- В Москве прогнозируют морозную погоду на выходные, в воскресенье местами ожидается до минус 24 градусов.

