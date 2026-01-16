Путин приехал на московскую выставку гражданских транспортных беспилотников

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин прибыл в электродепо "Аминьевское" - одно из крупнейших в Европе, которое было открыто 9 января 2024 года. Там он осмотрит выставку беспилотных транспортных средств гражданского назначения, а также проведет совещание по соответствующей тематике.

На выставке представлены беспилотные средства для использования в транспортной сфере, сельском хозяйстве, промышленности и торговли.

В частности, на выставке представлен беспилотный поезд "Москва 2026", который в этом году уже будет тестироваться в московском метрополитене, но пока без пассажиров, беспилотный трамвай модели "71-911ЕМ Львенок", который уже тестировался с пассажирами. Кроме того, в экспозиции выставлены беспилотные средства - робот-уборщик, автомобиль такси, роботы для диагностики труб, робот-консультант, используемый в медицинских организациях, робот-курьер, различные роботы-перевозчики грузов, и так далее.

Также на выставке представлены беспилотники самолетного типа, которые используются в сельском хозяйстве, для доставки грузов, в сфере мониторинга и региональной логистики, и так далее.

Министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов рассказал главе государства, что беспилотные системы наблюдения могут помочь разрешить ситуацию с ущербом тюленям Каспийского моря, который связывают с добычей газа. Беспилотники помогут точно определить маршруты движения тюленей, заверил министр, и таким образом предупредить о нем газодобытчиков. "Это надо объективно смотреть", - предостерег президент.

После осмотра выставки, как ожидается, президент проведет совещание по вопросам развития автономных и беспилотных систем.