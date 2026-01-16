В Москве первое беспилотное речное пассажирское судно могут запустить в 2028 году

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - В Москве, в случае успешного тестирования, в 2028 году могут запустить первое беспилотное судно с пассажирами, говорится в материалах пресс-службы мэра и правительства Москвы.

Там также отмечается, что в 2026 году начнется доработка программного обеспечения для использования инновационных беспилотных технологий на регулярных речных пассажирских судах "Москва 1.0". "К концу этого года будет утверждён план внедрения режима автономного судоходства на пассажирских судах "Москва 1.0" с учётом текущей системы управления", - уточняется в сообщении.