В Москве первую линию метро с поездами в режиме автоведения запустят в 2030 году

Первый в России беспилотный поезд в депо "Аминьевское"
Фото: Антон Морозов/ТАСС

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - В Москве в 2030 году планируют запустить первую линию метро с поездами в режиме автоведения; в планах на 2027 год - запуск первого беспилотного поезда для перевозки пассажиров, эта информация представлена в справочном материале к выставке беспилотных транспортных средств гражданского назначения, которую посетил президент РФ Владимир Путин.

В планах развития беспилотного поезда "Москва 2024" указано, что в 2026 году планируется запустить в метро поезд в беспилотном режиме без пассажиров и организовать возможность движения в графике с интервалом 60-90 секунд.

В 2027 году планируется запустить первый поезд с пассажирами в беспилотном режиме, а в 2030 году - "запустить первую линию метро с поездами в режиме автоведения".

В июне мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что беспилотный поезд метро уже начал обкатку без пассажиров. Ранее мэр сообщал о подготовке к запуску беспилотного поезда на Большой кольцевой линии московского метро.

В Москве первую линию метро с поездами в режиме автоведения запустят в 2030 году

 В Москве первую линию метро с поездами в режиме автоведения запустят в 2030 году

