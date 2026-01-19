Поиск

Дептранс Москвы сообщил о снижении числа погибших в ДТП в 2025 году на 15%

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - В Москве в 2025 году случилось на 9% меньше аварий, чем в 2024 году, число погибших также сократилось на 15%, сообщили в столичном Департаменте транспорта.

Погибших несовершеннолетних стало меньше на 42%.

Количество наездов на пешеходов сократилось на 13%, столкновений стало меньше на 6%.

Установка комплексов фотовидеофиксации снижает аварийность до 30% в местах, где случались ДТП, сказали в Дептрансе.

