Подмосковье протестирует ГТО по управлению дронами

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - В Подмосковье в 2026 году откроют центр тестирования новой дисциплины комплекса ГТО - управление БПЛА, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона после заседания коллегии областного Минспорта.

"Уже в августе-сентябре в Подмосковье откроется первый в России центр тестирования новой дисциплины ГТО - "управление БПЛА". А в 2027 году этот пилот планируется масштабировать на всю страну", - говорится в сообщении.

В Подмосковье работают 65 центров тестирования ГТО, где можно выполнить нормативы в своей возрастной группе и получить знак отличия.

Как сообщало в январе Минспорта Московской области, за 2025 год жители региона получили 53 245 знаков ГТО, из них 28 149 - золотые, 14 261 - серебряные, 10 835 - бронзовые.