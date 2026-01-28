В московском метро отметили увеличение количества пассажиров из-за снега

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Московский метрополитен работает в штатном режиме, несмотря на увеличенный пассажиропоток из-за снегопада и пробки на дорогах столицы, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного метро.

"Работаем штатно", - говорится в сообщении.

Пересесть на метро москвичей из-за пробок, вызванных снегопадом, призывал городской Департамент транспорта

"Самый быстрый способ добраться домой - воспользоваться городским транспортом. Метро, МЦК, МЦД - лучший выбор в такую погоду. Они ходят по расписанию и не зависят от погоды", - сообщал Дептранс.

По данным ЦОДД на 18:55, средняя скорость движения в городе составляла 22 км/ч, пробки ЦОДД и сервис "Яндекс. Карты" оценивают в 9 баллов.