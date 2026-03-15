Аэропорт Шереметьево обслуживает рейсы по согласованию
Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Временные ограничения на полеты введены в аэропорту "Шереметьево", сообщает в воскресенье Росавиация.
"В связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе аэропорта Шереметьево он принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами", - говорится в Мах-канале агентства.
Возможны корректировки в расписании части рейсов.
Как отмечается, меры приняты для обеспечения безопасности полетов.
Ранее сообщалось, что временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский.