Аэропорт Шереметьево обслуживает рейсы по согласованию

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Временные ограничения на полеты введены в аэропорту "Шереметьево", сообщает в воскресенье Росавиация.

"В связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе аэропорта Шереметьево он принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами", - говорится в Мах-канале агентства.

Возможны корректировки в расписании части рейсов.

Как отмечается, меры приняты для обеспечения безопасности полетов.

Ранее сообщалось, что временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский.