Тринадцать человек пострадали при столкновении трамваев на северо-западе Москвы
Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Тринадцать человек пострадали в аварии с участием двух трамваев на северо-западе Москвы, сообщили в пресс-службе столичного управления Госавтоинспекции.
По предварительным данным, среди пострадавших двое детей.
Как уточнили журналистам в пресс-службе московской полиции, причиной ДТП стал сход одного из трамваев с рельсов.
В настоящий момент движение с улицы Свободы на Волоколамское шоссе в центр перекрыто.