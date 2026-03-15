Тринадцать человек пострадали при столкновении трамваев на северо-западе Москвы

Фото: АГН "Москва"

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Тринадцать человек пострадали в аварии с участием двух трамваев на северо-западе Москвы, сообщили в пресс-службе столичного управления Госавтоинспекции.

По предварительным данным, среди пострадавших двое детей.

Как уточнили журналистам в пресс-службе московской полиции, причиной ДТП стал сход одного из трамваев с рельсов.

В настоящий момент движение с улицы Свободы на Волоколамское шоссе в центр перекрыто.