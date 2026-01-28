Поиск

В Москве в четверг возможны локальные ограничения проезда

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - В центре Москвы в четверг 29 января возможны локальные ограничения движения, предупредил городской Департамент транспорта.

"Завтра из-за погодных условий и возможных локальных ограничений в центре города путь на машине может сильно увеличиться - по возможности выбирайте для поездок городской транспорт", - говорится в сообщении.

В Дептрансе напомнили, что метро, Московское центральное кольцо и Московские центральные диаметры работают независимо от погоды и помогут добраться быстрее.

"Если вы все же едете на машине: учтите возможные задержки и оставьте больше времени на дорогу, будьте готовы к изменениям в движении. Заранее стройте маршрут и выбирайте альтернативные пути", - отмечается в сообщении.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что резкое понижение температуры начнется в Москве в четверг, в предстоящие пятницу и субботу ночные температуры вновь будут около минус 20 градусов. Вв четверг ночью прогнозируется снег, местами сильный, ветер 3-8 м/c и гололедица. Днем также ожидается снег, по области местами сильный, гололедица и ветер.

