В Москве задержаны участники ночной поножовщины на Арбате

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - В Москве полиция задержала участников драки, которая ночью случилась на Арбате, сообщили в столичном управлении МВД.

"Ночью на Арбате между группой граждан произошел конфликт, обернувшийся тяжелыми травмами и госпитализацией для его участников. Один из мужчин получил ножевое ранение в живот, другому причинено ранение щеки, а третий тяжелые травмы головы", - сказано в сообщении.

В отношении двух предполагаемых виновников конфликта возбуждены уголовные дела по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

МВД Арбат Москва
