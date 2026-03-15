До 18 человек возросло число пострадавших при столкновении трамваев в Москве

Фото: АГН "Москва"

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Количество пострадавших в аварии с участием двух трамваем на северо-западе Москвы увеличилось до 18 человек, сообщили в столичной Госавтоинспекции.

Среди пострадавших два ребенка.

Два трамвая, следовавших по маршруту № 6, столкнулись в районе д.1 по улице Водников в воскресенье утром. Причиной аварии стал сход одного из трамваев с рельсов.

В настоящий момент движение с улицы Свободы на Волоколамское шоссе в центр перекрыто. На улице Водников в районе остановки "Канал имени Москвы" задерживаются трамваи № 6. Маршрут временно изменен.

Как уточнили в пресс-службе столичного метрополитена, "за управлением вагонов находились опытные водители, они успешно прошли предрейсовый медицинский осмотр".