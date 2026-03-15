Работа аэропорта Шереметьево вновь ограничена

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Аэропорт Шереметьево принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщает в воскресенье Росавиация.

Меры приняты в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе аэропорта.

Утром в воскресенье уже сообщалось о введении ограничений на прием и выпуск воздушных судов в Шереметьево, затем они были сняты.

Ранее Росавиация также сообщила, что в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе аэропорта Внуково воздушная гавань принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами.