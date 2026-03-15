Число пострадавших в аварии с участием двух трамваев в Москве выросло до 22

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Количество пострадавших в ДТП с участием двух трамваев на северо-западе Москвы увеличилось до 22 человек, включая пятерых детей, сообщили в воскресенье в столичной Госавтоинспекции.

Ранее было известно о 18 пострадавших, среди которых двое детей.

Столкновение двух трамваев, следовавших по маршруту №6, произошло в районе дома 1 по улице Водников в воскресенье утром. Причиной аварии стал сход одного из трамваев с рельсов.

В настоящий момент движение с улицы Свободы на Волоколамское шоссе в центр перекрыто. На улице Водников в районе остановки "Канал имени Москвы" задерживаются трамваи №6. Маршрут временно изменен.