Спасатели завершили эвакуацию людей с канатной дороги в Подмосковье

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Спасатели завершили эвакуацию людей с остановившейся канатной дороги в горнолыжном парке в деревне Степаново Дмитровского округа, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Московской области в субботу.

Как уточнили "Интерфаксу" в горнолыжном клубе "Волен-Степаново", остановка подъемника произошла в 15:20. На момент остановки на подъемнике находилось 50 человек. "По прибытии спасатели приступили к эвакуации людей по трёхколенной лестнице. Все люди эвакуированы, спасательная операция завершена", - говорится в сообщении МЧС.

В горнолыжном клубе подтвердили, что по данным на 19:00 всех людей сняли с подъемника. "Им оказывается необходимая медицинская помощь, организован пункт обогрева, горячее питание", - добавили в "Волен-Степаново".