Число беспилотников, сбитых во вторник на подлете к Москве, достигло 38

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - ПВО Минобороны уничтожила еще один беспилотник на подлете к столице, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Max.

"Ещё один БПЛА уничтожен силами ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков", - говорится в сообщении.

Общее количество беспилотников, сбитых на подлете к столице во вторник, выросло до 38.

В течение понедельника силы ПВО перехватили 62 беспилотника, направлявшихся к Москве.