В Москве будет тепло как минимум до начала следующей недели

В городе снег может растаять к концу марта, в лесах и низинах Подмосковья снег задержится до первой декады апреля

Фото: Александр Казаков/ТАСС

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - В столичном регионе будет теплее нормы как минимум до начала следующей недели, с середины недели погода будет более облачной, сообщила "Интерфаксу" ведущий научный сотрудник Гидрометцентра Людмила Паршина.

"Такая теплая погода сохранится, циклоны не смогут побороть антициклон. Единственное, в середине недели будет более облачная погода, но с прояснениями, ночная температура слабо отрицательная, а днем температура будет повышаться до плюс 8 - плюс 13 градусов, - сказала она. - К концу недели, к 21-22 марта, температурный фон немного понизится, ночью будет до минус 5 градусов, а днем плюс 6 - плюс 11, но и такая температура будет выше климатической нормы на 2-3 градуса".

До конца недели и в начале следующей недели будет преимущественно без осадков и переменная облачность.

По прогнозу Гидрометцентра, в среду ночью температура в Москве минус 1 - минус 3, по области до минус 6, днем в городе плюс 11 - плюс 13, по области - от плюс 8 до плюс 13. В четверг, 19 марта, ночью в Москве минус 2 - минус 4, по области до минус 7, днем в Москве плюс 11 - плюс 13, по области от плюс 9 до плюс 14. В пятницу температура ночью в городе минус 1 - минус 3, по области до минус 6, днем в Москве плюс 10 - плюс 12, по области от плюс 7 до плюс 12.

В субботу, 21 марта, температура ночью минус 4 - плюс 1, днем плюс 6 - плюс 11, а воскресенье, 22 марта, ночью от 0 до минус 5, днем плюс 8 - плюс 13.

В понедельник, 23 марта, по предварительному прогнозу, ночью будет минус 1 - плюс 4, а днем - плюс 10 - плюс 15 градусов.

"Прогнозы о том, когда может сойти снег, разные. Если основываться на метеостанции ВДНХ, то за прошедшие сутки снег там растаял всего на 3 см и высота на утро 17 марта составила 30 см, что приближается к климатической норме для этих чисел марта. Если так дело дальше пойдет, то дней через 10 снег сойдет, то есть - к концу марта", - сказала Паршина.

При этом, она уточнила, что на юго-востоке Московской области сохраняется еще много снега, высота снежного покрова составляет 50 см и более, "поэтому там снег пролежит еще до начала апреля"

"И, конечно, в лесах, в низинах снег останется еще в первой декаде апреля", - добавила Паршина

В Москве будет тепло как минимум до начала следующей недели

