До 30 выросло число сбитых БПЛА, летевших во вторник на Москву

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - ПВО Минобороны уничтожила еще четыре беспилотника на подлете к столице, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Уничтожены ещё четыре беспилотника, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков", - говорится в сообщении.

Общее количество сбитых беспилотников с начала вторника выросло до 30. Ранее сообщалось о 26 перехваченных беспилотниках.

В течение понедельника силы ПВО перехватили 62 беспилотника, направлявшихся к столице.