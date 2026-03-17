До 15 выросло число сбитых во вторник беспилотников, летевших на Москву

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о двух уничтоженных беспилотниках, летевших в направлении столицы.

"Сбиты два беспилотника, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков", - говорится в сообщении.

Общее количество сбитых беспилотников, летевших в направлении Москвы, с начала суток выросло до 15. В течение понедельника силы ПВО перехватили 62 беспилотника, направлявшихся к столице.

Сергей Собянин Москва
