Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Аэропорты Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский обслужили в течение ночи 215 рейсов, сообщили в Росавиации в пятницу утром.

"В период с 00:00 по 06:00 МСК воздушные гавани обслужили 215 рейсов: 137 - на вылет, 78 - на прилет. "Уходов" самолетов на запасные аэродромы не было", - говорится в сообщении.

В Росавиации добавили, что для оперативного обслуживания задействован дополнительный персонал, аэропортовые службы продолжают работать в усиленном режиме.

В ночь на пятницу в Росавиации сообщали, что столичные аэропорты в условиях аномального снегопада с сильным ветром обслужили 1 тыс. 26 рейсов.

Москва Шереметьево Внуково Домодедово Жуковский
Столичные аэропорты работают в штатном режиме

