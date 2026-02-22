Жителей Москвы предупредили о возможной метели в воскресенье

Фото: Олег Елков/ТАСС

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Снег и метель прогнозируются в некоторых районах Москвы в ближайшие часы и до конца дня в воскресенье, предупреждает столичный комплекс городского хозяйства.

"В ближайшие часы и до конца суток в столице местами ожидаются снег, метель, усиление ветра порывами до 17 м/с. Погодные условия могут способствовать образованию снежных накатов, гололедицы", - говорится в сообщении.

Мэрия просит людей быть предельно внимательными на улице в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили, а при управлении автомобилем - строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Ранее ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова сообщила "Интерфаксу", что температура в Москве в понедельник повысится до оттепельных значений под влиянием переноса теплых воздушных масс с запада и нового циклона, однако активного таяния снега не ожидается.