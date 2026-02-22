Поиск

Жителей Москвы предупредили о возможной метели в воскресенье

Жителей Москвы предупредили о возможной метели в воскресенье
Фото: Олег Елков/ТАСС

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Снег и метель прогнозируются в некоторых районах Москвы в ближайшие часы и до конца дня в воскресенье, предупреждает столичный комплекс городского хозяйства.

"В ближайшие часы и до конца суток в столице местами ожидаются снег, метель, усиление ветра порывами до 17 м/с. Погодные условия могут способствовать образованию снежных накатов, гололедицы", - говорится в сообщении.

Мэрия просит людей быть предельно внимательными на улице в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили, а при управлении автомобилем - строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Ранее ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова сообщила "Интерфаксу", что температура в Москве в понедельник повысится до оттепельных значений под влиянием переноса теплых воздушных масс с запада и нового циклона, однако активного таяния снега не ожидается.

Москва
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Восьмой беспилотник сбит на подлете к Москве

Временные ограничения введены в четырех аэропортах столицы

 Временные ограничения введены в четырех аэропортах столицы

До семи увеличилось число сбитых БПЛА, летевших на Москву

Жителей Москвы предупредили о возможной метели в воскресенье

 Жителей Москвы предупредили о возможной метели в воскресенье

Усадьбу Воронцовых-Дашковых в Подмосковье продали за 270,56 млн рублей

Высота уровня снега в Москве на метеостанциях достигла 79 см

Музей памяти жертв геноцида советского народа откроется на месте Музея ГУЛАГа

Столичные аэропорты работают в штатном режиме

 Столичные аэропорты работают в штатном режиме

Аэропорты Москвы из-за снегопада отменили 34 рейса и задержали 33

Пробки в Москве достигли девяти баллов
Хроники событий
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 110 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8472 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 431 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 83 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 19 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 140 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 278 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 243 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2516 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 337 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 135 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });