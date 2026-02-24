Сотрудники центрального аппарата СКР подключились к расследованию подрыва авто в Москве

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Сотрудники центрального аппарата Следственного комитета РФ (СКР) участвуют в расследовании подрыва автомобиля Госавтоинспекции с экипажем в Москве, сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

"По поручению председателя СКР к расследованию уголовного дела подключились наиболее опытные эксперты и криминалисты центрального аппарата ведомства", - сказала Петренко во вторник журналистам.

Она отметила, что в рамках расследования назначены необходимые судебные экспертизы, в том числе генетическая, медицинская и взрывотехническая.

"Устанавливается личность мужчины, который привел в действие взрывное устройство. Иные, возможно, причастные лица. Допрашиваются свидетели. Изучаются записи с камер видеонаблюдения", - сказала представитель СКР.

Ранее в пресс-службе столичного управления МВД сообщили, что около 00:05 вторника прохожий произвел "детонацию неизвестного устройства" возле служебного автомобиля Госавтоинспекции на площади Савеловского вокзала.

По данным полиции, один полицейский погиб, двое его коллег были госпитализированы с ранениями. Погиб также преступник.

В СКР сообщили о возбуждении уголовного дела по ст. 317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконный оборот взрывных устройств).