Один полицейский погиб и один пострадал при детонации взрывного устройства в центре Москвы

Злоумышленник скрылся с места происшествия

Фото: Павел Селезнев/ТАСС

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Неизвестный подорвал полицейский автомобиль в центре Москвы, есть погибший, сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Москве.

"Сегодня около 00.05 часов к сотрудникам Госавтоинспекции УВД Северо-Восточного округа столицы, находящимся в служебном автомобиле на маршруте патрулирования на площади Савеловского вокзала, подошел неизвестный, после чего произошла детонация неизвестного устройства", - сказали журналистам в полиции.

В результате один сотрудник Госавтоинспекции получил травмы не совместимые с жизнью, второму полицейскому оказывается медицинская помощь, он доставлен в лечебное учреждение. Злоумышленник с места происшествия скрылся.

В настоящее время сотрудниками полиции Москвы совместно с коллегами из силовых ведомств устанавливаются все обстоятельства произошедшего, ведется розыск преступника.

Для установления его местонахождения задействованы комплексные силы полиции, реализуются оперативно-розыскные мероприятия, резюмировали в управлении.

