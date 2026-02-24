Поиск

Уголовное дело заведено по факту посягательства на жизнь сотрудников ДПС в Москве

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Уголовное дело заведено после взрыва возле Савеловского вокзала по факту посягательства на жизнь сотрудников ДПС, сообщили в СК России.

"По данному факту Главным следственным управлением СК России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконный оборот взрывных устройств)", - говорится в сообщении, опубликованном в мессенджере Мах.

Ранее стало известно, что во вторник около 00:05 часов прохожий произвел "детонацию неизвестного устройства" возле служебного автомобиля Госавтоинспекции в районе площади Савеловского вокзала. В результате происшествия, как сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Москве, один сотрудник ГАИ погиб, еще двое полицейских доставлены в лечебное учреждение с ранениями.

Первоначально правоохранители заявляли, что преступник скрылся с места происшествия, впоследствии стало известно, что преступник погиб на месте происшествия.

