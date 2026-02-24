Подозреваемый в подрыве патрульной машины в Москве погиб на месте происшествия

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Полицейские установили, что подозреваемый в детонации взрывного устройства возле патрульной машины ГАИ в центре столицы погиб на месте происшествия, сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Москве.

"По уточненной информации в ходе осмотра места происшествия на площади в районе Савеловского вокзала и изучения записей с камер наружного наблюдения сотрудниками полиции установлено, что преступник погиб на месте происшествия", - заявили в полиции.

В управлении уточнили, что в результате происшествия, по последним данным, один полицейский скончался, два госавтоинспектора получили ранения, они госпитализированы.

Полицейские продолжают работу совместно с коллегами из силовых ведомств, устанавливаются все обстоятельства.

Ранее стало известно, что во вторник около 00:05 часов прохожий произвел "детонацию неизвестного устройства" возле служебного автомобиля Госавтоинспекции в районе площади Савеловского вокзала. В результате происшествия, как сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Москве, один сотрудник ГАИ погиб, еще двое полицейских доставлены в лечебное учреждение с ранениями.

Первоначально правоохранители заявляли, что преступник скрылся с места происшествия.