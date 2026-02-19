Поиск

В центре Москвы ограничено движение рядом с Кремлем

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - В центре Москвы временно закрыли движение на повороте с Кремлевской набережной на Боровицкую площадь и по Большому Каменном мосту, сообщил городской Департамент транспорта.

Водителям рекомендуют объезжать эти участки.

Движение на проспекте Андропова у станции метро "Технопарк" по направлению в область восстановлено после затруднений.

О локальных перекрытиях улиц 19 февраля Дептранс предупреждал заранее. Кроме того, пробки и снижение скорости возможны из-за снегопада.

По данным ЦОДД, средняя скорость движения составляет 25 км/ч, пробки - 7 баллов. Сервис "Яндекс Карты" показывает пробки 8 баллов.

"Снегопад продлится до завтрашнего утра. Если у вас нет острой необходимости выезжать прямо сейчас, лучшим решением будет остаться на работе, в гостях или дома до 20:30. После основной поток разъедется, - предупредил Дептранс. - "Водителям: снизьте скорость, увеличьте дистанцию, избегайте резких маневров и притормаживайте заранее перед пешеходными переходами. Люди в капюшонах могут не заметить вас сразу".

