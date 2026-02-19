Поиск

Движение в центре Москвы восстановлено

Загруженность дорог идет на спад, снегопад продолжится до 9 утра

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Движение на ряде улиц в центре Москвы восстановлено, затруднения сохраняются в нескольких районах МКАД, сообщил столичный департамент транспорта.

"Движение открыто: на повороте с Кремлевской набережной на Боровицкую площадь; на Большом Каменном мосту", - говорится в сообщении, размещенном в телеграм-канале департамента.

По данным ЦОДД, загруженность идет на спад - сейчас 6 баллов. Средняя скорость движения - 27 км/ч.

В настоящее время основной поток разъехался, но затруднения еще сохраняются на внешней стороне МКАД в районе Беседенского шоссе; на шоссе Энтузиастов в районе МКАД и на внешней стороне МКАД в районе проспекта Генерала Дорохова.

"Снегопад продолжится до 9 утра. Настоятельно рекомендуем завтра для поездок воспользоваться городским транспортом", - добавили в дептрансе.

По данным сервиса "Яндекс.Карты" на 21:45 мск, пробки на дорогах Москвы оцениваются в 7 баллов.

Москва
