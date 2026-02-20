Свыше 1 тыс. рейсов обслужили московские аэропорты за прошедшие сутки

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Столичные аэропорты Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский в условиях аномального снегопада с сильным ветром обслужили 1 тыс. 26 рейсов, сообщили в Росавиации в пятницу.

"Приводим ключевые показатели работы воздушного транспорта московского региона за минувшие сутки, четверг, 19 февраля: 1026 рейсов на вылет (506) и прилет (520) обслужили аэропорты Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский в условиях аномального снегопада с сильным ветром", - говорится в сообщении.

Кроме того, отменены 40 рейсов, в том числе семь - иностранных авиаперевозчиков. По состоянию на 00:00 мск более, чем на два часа задерживаются 49 рейсов на вылет.

"На запасных аэродромах приняли решение приземлиться экипажи восьми самолетов", - добавили в Росавиации.