Мороз и пасмурная погода ожидаются в Москве в четверг

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Столичный департамент транспорта предупредил москвичей об ожидающейся в четверг морозной и пасмурной погоде.

"Снегопад отступил, но сегодня погода в городе морозная и пасмурная", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале департамента.

Жителям и гостям столицы рекомендуется по возможности пользоваться городским транспортом в связи с ожидающимся интенсивным движением в центре, на ТТК и МКАД.

Водителей просят не отвлекаться на телефон во время движения и заранее снижать скорость перед пешеходными переходами.