Мороз и пасмурная погода ожидаются в Москве в четверг
Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Столичный департамент транспорта предупредил москвичей об ожидающейся в четверг морозной и пасмурной погоде.
"Снегопад отступил, но сегодня погода в городе морозная и пасмурная", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале департамента.
Жителям и гостям столицы рекомендуется по возможности пользоваться городским транспортом в связи с ожидающимся интенсивным движением в центре, на ТТК и МКАД.
Водителей просят не отвлекаться на телефон во время движения и заранее снижать скорость перед пешеходными переходами.