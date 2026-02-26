Инвесторы получили 85 разрешений на соцобъекты в Москве в 2025 году

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Мосгосстройнадзор за прошлый год выдал инвесторам разрешения на возведение и реконструкцию 85 социальных объектов, сообщает пресс-служба ведомства.

"В 2025 году Мосгосстройнадзор оформил 85 документов, позволяющих инвесторам приступить к строительству школ, детских садов, объектов спорта и культуры. Их общая площадь составит 1,5 млн кв.м", - приводятся сообщении слова председателя комитета Антона Слободчикова.

Как уточнили в Мосгосстройнадзоре, в городе появится 17 школ, 31 детсад, четыре физкультурно-оздоровительных комплекса, десять корпусов спортивно-туристической базы и другие здания. Большинство из них построят в новой Москве: три учебно-образовательных комплекса, 12 детских садов и физкультурно-оздоровительный центр. В общей сложности здесь возведут 128 тыс. кв.м недвижимости.

"На всех этапах строительства инспекторы Мосгосстройнадзора проводят выездные проверки выполненных работ. При этом их приоритетом остаются профилактические мероприятия с инвесторами, ориентированные на предупреждение возможных несоответствий требованиям проекта", - добавили в ведомстве.