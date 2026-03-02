МВД назвало дистанционные взрывы причиной гибели полицейских в декабре и феврале

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Правоохранительные органы установили, что причиной гибели трех столичных полицейских в декабре прошлого года и в феврале нынешнего стала дистанционная детонация предметов у жертв украинских мошенников, заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"На днях и в конце прошлого года действия находившихся под влиянием украинских преступников граждан унесли жизни трех сотрудников столичной полиции. В обоих случаях произошла дистанционная детонация находившихся при них предметов", - сказала Волк журналистам в понедельник.

Как сообщалось, в ночь на 24 февраля 22-летний уроженец Удмуртии произвел "детонацию неизвестного устройства" возле служебного автомобиля Госавтоинспекции на площади Савеловского вокзала. В результате инцидента один полицейский погиб, двое его коллег были госпитализированы с ранениями. Погиб также преступник.

Еще одно происшествие произошло в ночь на 24 декабря 2025 года. Тогда при детонации взрывного устройства на улице Елецкой в Москве погибли двое сотрудников полиции и еще один человек.