В подрыве автомобиля ДПС у Савеловского вокзала заподозрили уроженца Удмуртии

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Следователи установили личность подозреваемого в подрыве машины Госавтоинспекции с экипажем у Савеловского вокзала в Москве - им оказался 22-летний уроженец Удмуртии, сообщила представитель СКР Светлана Петренко. Его имени она не назвала.

"Установлено, что фигурант 22 февраля 2026 года выехал железнодорожным транспортом из Санкт-Петербурга в Москву. Следователями столичного Следственного комитета и оперативными сотрудниками правоохранительных органов установлен маршрут его передвижения на территории Московского региона", - сказала Петренко.

Следствие устанавливает круг общения подозреваемого и выясняет его мотивы.

Взрыв рядом автомобилем ГАИ произошел у Савеловского вокзала вскоре после полуночи. Погиб предполагаемый исполнитель и один из сотрудников ГАИ. Еще двое получили ранения. По факту возбуждено уголовное дело по статье о покушении на сотрудников правоохранительных органов и о незаконном обороте взрывчатки.

На коллегии ФСБ 24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что, предположительно, исполнителя подрыва завербовали через интернет и взрыв могли инициировать дистанционно.