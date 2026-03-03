В главном здании Третьяковки отреставрируют резные двери

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - В Москве восстановят резные двери главного здания Третьяковской галереи в столице, сообщает сайт мэрии.

"Эмблемой здания галереи является знаменитый васнецовский фасад в псевдорусском стиле, напоминающий сказочный терем. Его вход украшают декоративные кокошники. Сейчас специалисты реставрируют в мастерских резные элементы дверей и воссоздают дверные полотна из дуба парадного входа главного здания легендарной Третьяковки", - сказал руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

Подлинные двери парадного входа 1904 года сняли и направили на хранение в галерею в 1980-х во время масштабной реконструкции музея. Конструкции пришли в неудовлетворительное состояние, и в августе 2025 года начались восстановительные работы.

"Специалисты воссоздадут дверные полотна по историческим образцам, отреставрируют подлинные кованые ручки и резные детали декора. Они также обработают деревянные поверхности антисептиком, защищающим от влаги и гниения, и нанесут на них огнезащитный состав", - сообщает мэрия.

Работы должны завершиться весной 2026 года.

Главное здание Третьяковской галереи находится в Лаврушинском переулке. Семья купцов Третьяковых купила его в конце 1851 года. Здание - памятник культуры федерального значения.