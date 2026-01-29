Поиск

"Осаду Пскова..." Брюллова вернут в историческое здание Третьяковки 31 января

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Масштабное полотно Карла Брюллова "Осада Пскова польским королем Стефаном Баторием в 1581 году" возвращается в историческое здание Третьяковской галереи после экспонирования на монографической выставке, картину можно будет вновь увидеть с 31 января, сообщили в пресс-службе галереи.

"После экспонирования на монографической выставке "Карл Брюллов. Рим - Москва - Петербург", которую посетили 566 000 человек, масштабное полотно мастера "Осада Пскова польским королем Стефаном Баторием в 1581 году" возвращается в постоянную экспозицию", - сказано в сообщении.

В галерее напомнили, что замысел монументального полотна, посвященного событиям русской истории, Брюллов вынашивал еще со времен обучения в Императорской Академии художеств. На картине живописец изобразил ключевой эпизод сражения 1581 года, когда объединенные войска короля польского и великого князя литовского обстреляли псковскую крепость из тяжелых орудий и устремились в город через пролом. Однако последнее монументальное произведение Брюллова осталось незавершенным. Недовольство композицией и нарушение ее эмоционально-образного строя при переводе эскиза в большой формат стали причинами охлаждения мастера к своему детищу. С 1843 года художник был занят выполнением ответственного государственного заказа - росписью Исаакиевского собора.

Москва Псков Третьяковка Третьяковская галерея Карл Брюллов
