В Третьяковской галерее опровергли сообщения о повреждении картины на выставке Брюллова

Посетители на выставке "Карл Брюллов. Рим – Москва – Петербург" в Третьяковской галерее Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Информация о повреждении картины на выставке "Карл Брюллов. Рим - Москва - Петербург", которая проходит в Третьяковской галерее на Крымском Валу, не соответствует действительности, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе галереи.

"Распространяемая информация о повреждении картины упавшим посетителем на выставке "Карл Брюллов", не соответствует действительности. Третьяковская галерея располагает видеозаписью момента падения посетителя, на которой видно, что он не коснулся картины", - сообщили в пресс-службе.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что посетитель якобы повредил картину на выставке Брюллова в Третьяковской галерее на Крымском Валу. По данным СМИ, посетитель случайно споткнулся и упал на портрет старшего брата художника.