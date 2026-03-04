Снег с дождем ожидается в среду в Москве

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Столичный департамент транспорта рекомендует водителям в среду пересесть на метро из-за ожидающегося снега с дождем и возможных локальных ограничений в центре Москвы.

"Сегодня в городе ожидается снег с дождем. Возможны временные перекрытия движения в центре. Метро - самый удобный способ передвижения в такие дни", - говорится в сообщении, размещенном в телеграм-канале департамента.

Дептранс рекомендует по возможности отложить поездку в центр на другой день. "Если не получается, заранее продумайте маршрут и заложите дополнительное время", - советуют в ведомстве.