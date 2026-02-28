В Гидрометцентре затруднились спрогнозировать, когда в Москве растает снег

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Говорить о том, когда в Москве может растаять снег, сложно, так как это будет зависеть от многих условий и погодных факторов, сообщила "Интерфаксу" ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.

"Это будет зависеть и от погодных условий, и от того, насколько дружная будет весна, насколько будет много солнца. Будут циклоны приходить или антициклоны - (из-за этого) тоже характер таяния будет разный. То есть, погода будет вносить очень большие коррективы", - сказала Макарова.

Так она ответила на просьбу агентства прокомментировать различные прогнозы о том, когда в Москве растает снег.

Макарова отметила, что можно примерно по формулам посчитать, сколько нужно тепла, чтобы весь снег растаял, "но в этом случае мы не учитываем другие факторы, вклад которых может оказаться не менее значительным". Среди факторов, которые могут влиять на таяние снега, например, осадки в виде дождя, которые способствуют его более быстрому сходу, или же антициклональный режим погоды, когда снег тает медленнее.

Кроме того, на скорость схода снежного покрова в Москве будет влиять работа коммунальных служб. Сейчас снег вывозится с улиц города. Позже на улицах начнут разрыхлять снег, увеличивая его площадь, что также будет ускорять его таяние.