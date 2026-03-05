Поиск

Температура в Москве в праздничные выходные поднимется до +5

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Температура около нуля сохранится в Москве до конца этой и в начале следующей недели, в праздничные выходные днем столбики термометров могут подняться до +5 градусов, сильных осадков не прогнозируется, сообщила "Интерфаксу" ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.

"Среднесуточная температура и в выходные, и в начале следующей недели будет колебаться около нулевой отметки, температура будет около и немного выше нормы. Сохранятся переходы через ноль - ночью будет небольшой минус, а днем - небольшой плюс. Каких-то сильных осадков не прогнозируется", - сказала Макарова.

Она уточнила, что в пятницу, 6 марта, в Москве прогнозируется облачная погода с прояснениями, местами небольшие осадки (ночью - снег, днем - мокрый снег). Температура ночью в Москве -5...-3, по области от -8 до -3, днем в Москве от 0 до +2, по области от -2 до +3 градусов.

"В выходные у нас одинаковый прогноз: 7 и 8 марта облачная с прояснениями погода, по области местами небольшие осадки. Ночью в Москве -4...-2, по области -7...-2, днем в Москве -3...+5 градусов по области от 0 до +5. Но будет ветер -западный ветер 6-11 м/с, днем местами с порывами до 15 м/с", - сообщила Макарова.

Она отметила, что в выходные погоду в Москве будут определять циклоны, которые будут идти севернее и восточнее Московского региона, "поэтому только краем своих облачных массивов будут нас задевать и выдавать небольшие осадки". В начале следующей недели погоду в Москве будет определять антициклон.

"В начале следующей недели влияние циклонов завершается, к нам распространяется антициклон, атмосферное давление немного подрастёт и будет выше нормы. И, соответственно, у нас прогнозируется переменная облачность, преимущественно без осадков: в понедельник ночью -7...-2 градусов, а днем -2...+3. Во вторник такой же характер погоды: ночью -5...0, а днём +1...+6", - уточнила Макарова.

Ранее в Гидрометцентре прогнозировали понижение температуры с 8 марта. Согласно выпущенным ранее предварительным прогнозам, днем 8 марта ожидалось понижение температуры до -8...-3 градусов, а в ночь на 9 марта температура должна была упасть до -14...-9.

