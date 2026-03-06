Поиск

Минсельхоз Подмосковья назвал среднюю цену тюльпанов к 8 Марта

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Один тюльпан при покупке букета к 8 Марта обойдется жителям Московской области в среднем от 84 до 100 рублей, сообщил Минсельхоз региона.

"К Международному женскому дню один тюльпан в букете из пяти цветов обойдется в 84,44 рубля, из семи - в 99,86 рубля, а в шикарном букете из пятнадцати - 96,63 рубля", - говорится в сообщении.

По данным министерства, в Подмосковье работает 11 цветоводческих хозяйств, которые выращивают продукцию на площади в 50 га. По итогам 2025 года валовый сбор срезанных цветов в Московской области превысил 67,3 млн штук.

Подмосковные предприятия выращивают розы, тюльпаны, лилии, а также поставляют цветочную рассаду и декоративные растения в горшках. Цветочные хозяйства расположены в Раменском, Сергиево-Посадском, Богородском, Дмитровском округах и других муниципалитетах.

