Поиск

В Москве утром 20 марта изменится режим работы станций метро "Рижская" и "Проспект Мира"

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - В Москве утром 20 марта изменится режим работы станций метро "Проспект Мира" и "Рижской" на БКЛ, сообщил Департамент транспорта столицы.

"Временные изменения в работе станций вводятся для эффективного перераспределения пассажиропотоков", - объяснили чиновники.

В частности, станция "Проспект Мира" Кольцевой линии с 5:30 будет работать только на выход и пересадку, "Проспект Мира" Калужско-Рижской линии с 5:45 также будет работать на выход и пересадку.

Станция "Рижская" Большой кольцевой линии будет работать с 7:45 только на вход и пересадку.

"Службы метрополитена будут работать в усиленном режиме, в том числе на 20 станциях метро будут дежурить десятки инспекторов центра обеспечения мобильности пассажиров, которые подскажут пассажирам наиболее оптимальные маршруты", - пообещал Дептранс.

В центре на западе и северо-востоке Москвы 20 марта будут ограничивать движение в связи с проведением городских мероприятий.

20 марта в столичных мечетях пройдет праздничное богослужение на Ураза-Байрам. Ураза-байрам - праздник разговения, который знаменует окончание Рамадана.

Дептранс БКЛ Москва Московский метрополитен
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Дептранс Москвы напомнил о возможных перекрытиях улиц в центре

В Москве число курьеров на электровелосипедах сократят за счет доставки роботами

В Москве будет тепло как минимум до начала следующей недели

 В Москве будет тепло как минимум до начала следующей недели

Число беспилотников, сбитых во вторник на подлете к Москве, достигло 38

До 30 выросло число сбитых БПЛА, летевших во вторник на Москву

Число сбитых за трое суток на подлете к Москве БПЛА увеличилось до 199

До 15 выросло число сбитых во вторник беспилотников, летевших на Москву

До 62 выросло число сбитых БПЛА, летевших на Москву

До 58 выросло число сбитых БПЛА, летевших на Москву

Сбит 51-й летевший на Москву беспилотник
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 895 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8725 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 466 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 88 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 146 материалов
Израильская атака на ядерные объекты Ирана Израильская атака на ядерные объекты Ирана 417 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 434 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 281 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 339 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 140 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
