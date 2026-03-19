В Москве утром 20 марта изменится режим работы станций метро "Рижская" и "Проспект Мира"

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - В Москве утром 20 марта изменится режим работы станций метро "Проспект Мира" и "Рижской" на БКЛ, сообщил Департамент транспорта столицы.

"Временные изменения в работе станций вводятся для эффективного перераспределения пассажиропотоков", - объяснили чиновники.

В частности, станция "Проспект Мира" Кольцевой линии с 5:30 будет работать только на выход и пересадку, "Проспект Мира" Калужско-Рижской линии с 5:45 также будет работать на выход и пересадку.

Станция "Рижская" Большой кольцевой линии будет работать с 7:45 только на вход и пересадку.

"Службы метрополитена будут работать в усиленном режиме, в том числе на 20 станциях метро будут дежурить десятки инспекторов центра обеспечения мобильности пассажиров, которые подскажут пассажирам наиболее оптимальные маршруты", - пообещал Дептранс.

В центре на западе и северо-востоке Москвы 20 марта будут ограничивать движение в связи с проведением городских мероприятий.

20 марта в столичных мечетях пройдет праздничное богослужение на Ураза-Байрам. Ураза-байрам - праздник разговения, который знаменует окончание Рамадана.